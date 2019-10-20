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Servet Özkan’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış simalarından, uzun süredir İstanbul’da yaşayan Mali Müşavir, Çorumgaz eski Muhasebe Müdürü Servet Özkan (63), bu gece yarısı saat 01.00 sıralarında İstanbul Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Servet Özkan’ın yıllardır kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Servet Özkan’ı kaybettik

Çorum’un tanınmış simalarından, uzun süredir İstanbul’da yaşayan Mali Müşavir, Çorumgaz eski Muhasebe Müdürü Servet Özkan (63), bu gece yarısı saat 01.00 sıralarında İstanbul Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Servet Özkan’ın yıllardır kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

20 Ekim 2019 Pazar 12:09
Servet Özkan’ı kaybettik

SSK’dan emekli Gülnur Özkan’ın eşi, Hande Özkan Özdemir ve Ahmet Özkan’ın babaları, Janbey Özdemir’in kayınpederi, Nevin Özkan ve Sevin Bişirici’nin kardeşleri, Ecz.Sermin Gökgöz’ün ağabeyi, diş hekimleri Hakan ve Gökhan Bişirici, Gaye Samsunlu, Dr. Gülce Gökgöz Özışık ve Dr. Güven Gökgöz’ün dayıları, Zuhal Suvacı, Hacer Nur Aksoy ve Haluk Aşkın’ın enişteleri, CHP eski İl Başkanı, emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı ile emekli öğretmen Tuncel Aksoy’un bacanağı olan Servet Özkan’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 20.10.2019 14:24
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