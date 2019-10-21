Servet Özkan toprağa verildi

Bilindiği üzere İstanbul Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Servet Özkan, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetmişti.

SSK’dan emekli Gülnur Özkan’ın eşi,. Hande Özkan Özdemir ve Ahmet Özkan’ın babaları, Janbey Özdemir’in kayınpederi, Nevin Özkan ve Sevin Bişirici’nin kardeşleri, Ecz. Sermin Gökgöz’ün ağabeyi, diş hekimleri Hakan ve Gökhan Bişirici, Gaye Samsunlu, Dr. Gülce Gökgöz Özışık ve Dr. Güven Gökgöz’ün dayıları, Zuhal Suvacı, Hacer Nur Aksoy ve Haluk Aşkın’ın enişteleri, CHP eski İl Başkanı, Emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı ile emekli öğretmen Tuncel Aksoy’un bacanağı olan Servet Özkan’ın cenazesine İl Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, dostları ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler . (Erkan BAYATLI)