“Servet aktarımı ve hızla artan bir yoksulluk var”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, parti olarak Türkiye’nin kur ve faiz problemlerini, yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini kısa sürede çözmeye talip olduklarını söyledi.

Bekir Özsaçmacı, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faizdeki indirimler esnafa, öğrenciye yaramıyor. Bir servet aktarımı var. Dolar inse de çıksa da görmezden gelinemeyecek problemler var. Türkiye'nin artan bir yoksulluğu var. Emekli parasıyla geçinebilen emekli sayısı yüzde 10'u geçmez. Çok büyük bir işsizlik problemi var. Her dört gençten biri ne okuyor ne çalışıyor. Devletin kapsayıcılığı azalmış durumda. Sosyal yardım desteklerini tarikatlara, cemaatlere bıraktığı için, yardıma muhtaç insanlarımız kötüye kullanılabilir sistem içerisinde devleti hissetmiyorlar. Aile yoksulluğu can acıtıcı. Çocuk, kadın, engelli yoksulluğu ise daha can acıtıcı.

Konuyu özetleyecek olursak Malcolm X’in bir sözünü hatırlatmakta fayda vardır; Size bıçağı dokuz santim saplayanın, bıçağı altı santim geri çekmesi lütuf mu?

Doların devamlı inip çıktığı, herkesin bu kuru, faizi konuştuğu günlerde, Türkiye’nin asıl meselesi yoksulluğu nasıl azaltacağız? İnsanlar devleti yeniden nasıl hissedecekler?

Çok iddialı bir şekilde Türkiye, kur ve faiz problemini en fazla bir - bir buçuk sene içinde çözer. Türkiye enflasyon problemini de çözer. Bunları 1,5 sene içinde hallederiz. Türkiye'nin daha acil ve çözülmesi o kadar kolay olmayan başka bir problemi var. Artan yoksulluk ve gelir eşitsizliği. Zenginlerin giderek daha fazla zengin olması ve sizin cebinizden çıkan paralarla zengin olması. İşsizliğin artması. Bizim önceliğimiz bu. TÜİK, 'Türkiye yüzde 7 büyüdü' dediğinde bunu hiç kimse hissetmiyor.

Biz ancak zenginlikte eşitlenen bir Türkiye olursa mutlu oluruz.” (Haber Merkezi)