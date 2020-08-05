Sertifikalı tohum üretim projesi başlıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen “Sertifikalı Tohum” projesi toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ile Çorum merkezde sulu tarım yapılan köylerin muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, iki yıldır çiftçiye faydalı projeler yürütmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını, bugün de ilimizin sertifikalı tohum üretme şartlarını sağlayan Ziraat Odası’nın hayata geçireceği projeyi duyuracaklarını kaydetti.

Geçen yıl bazı denemeler yapıldığını, bu yıldan itibaren orijinal sertifikalı tohum üreteceklerini ve tohum eleme tesisi ile çalışmaları bulunduğunu anlatan Sarı, 2 milyon 300 bin TL civarında maliyeti olan tesisin projesinin hazırlanarak DOKAP’a sunulacağını vurguladı. Sarı, ilk olarak sertifikalı arpa tohumu üreteceklerini ve daha sonraki yıllarda yem bitkilerine eğileceklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Ziraat Odası Başkanı Sayan da bugüne kadarki çalışmalarında kendilerine destek olan Milletvekili Ceylan, İl Başkanı Ahlatcı, İl Müdürü Sarı, Borsa ve diğer birliklerin başkanları ile çiftçilere teşekkür etti. Mehmet Sayan, ilimizde çiftçi için yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirttiği konuşmasında özellikle Milletvekili Ceylan’ın gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, tohum çeşitliliğinin artırılması için muhtarların da desteğini istediğini dile getirdi.

Toplantıda söz alan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ise partilerinin kurulduğundan bu yana muhtarlarla birlikteliklerinin sürdüğünü vurguladı. Bu birlikteliğin sadece tarımda değil her alanda olduğunu dile getiren Ahlatcı, özellikle pandemi sürecinde Çorum’da 70 bin vatandaşa 106 milyon 500 bin liralık destek sağladıklarını vurguladı.

“ÇORUM’U SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKARALIM”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, amaçlarının hem sertifikalı tohum üretmek hem de bu tohumu kullanarak ilimiz çiftçisine daha çok destek verilmesini sağlamak olarak açıkladı. Çorum’un tüm ihtiyacı olan sertifikalı tohumun 5 yıl içinde üretir duruma gelme hedefi ile yola çıktıklarını ve bundan sonra ürettikleri tohumu dışarıya da satarak üreticinin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak istediklerini belirten Milletvekili Ceylan, ilimizdeki tarımsal kuruluşların sağladığı birlikteliğin çiftçiye önemli kazanımlar sağladığını anlattı.

“Çorum’un sertifikalı tohum ihtiyacını karşılayarak Türkiye’ye açılmasını sağlayacağız. 5 yıl sonra Çorum’dan tohum almak isteyenler sıraya girecek” diye konuşan Milletvekili Ceylan, ilimizde ekilen tohumların tamamının sertifikalı olmasını istediklerini kaydetti.

Sözleşmeli olarak sertifikalı tohum üretimi yapan çiftçinin bunu Ziraat Odası’na ofisten yüzde 10 daha fazla fiyata satabileceğini dile getiren Milletvekili Ceylan Çorum çiftçisine yıllık 300 milyon TL’lik bir destek sağladıklarını, bunun yüzde 85’inin üretime olduğunu, yüzde 15’inin ise hayvancılık ve makine üzerine olduğunu vurguladı.

Çorum’un Türkiye genelinde hububat üretiminde 10. sırada olduğunu, sertifikalı tohum ile üretimde ise yüzde 1’ler seviyesinde bulunduğumuzu anlatan Ceylan, pandemi süreci ile birlikte tarım ve suyun öneminin daha da görüldüğünü, özellikle yeraltı sularının son yıllarda azaldığını, bu nedenle kaynak sularına sahip çıkılması gerektiğini, ayrıca çiftçinin ürününü koruma adına TARSİM’e başvurarak sigorta yaptırmasının önemli olduğunu dile getirdi. Milletvekili Ceylan, “Üretimi artıralım ve sertifikalı üretimde Çorum’u bir numara yapalım” dedikten sonra toplantıya katılan muhtarları dinledi.

(Volkan SINAYUÇ)