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“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında “Sermaye Piyasaları Yatırım Araçları” konulu katılım belgeli seminer düzenlendi.

“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında “Sermaye Piyasaları Yatırım Araçları” konulu katılım belgeli seminer düzenlendi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:15
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı

Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuşmacı olarak katıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı ve İşletme Programı öğrencilerinin katıldığı ekinliğe Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mustafa Ceylan ve Öğr. Gör. Fevzi Diker, Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçalık, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Recep Çakar ve bu bölümlerin öğretim elemanları katıldı.

Sermaye piyasalarının temel kavramlarının kısaca anlatıldığı etkinliğin uygulama bölümünde Matriks programının genel işleyiş ve ara yüzünden bahsedildikten sonra, Matriks programında hisse senedi ve vadeli sözleşme alım-satımı uygulamalı olarak anlatldı.

Son olarak Erbaş, öğrencilere iyi bir kariyer için nelere dikkat etmeleri gerektiğini, finans piyasasında çalışabilmek için neler yapmaları gerektiğinden bahsetti. (Haber Merkezi)

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