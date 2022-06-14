Serkan Uzunkaya güven tazeledi
Başkanlığını Fatih Erbakan’ın yürüttüğü Yeniden Refah Partisi’nin Sungurlu 2. olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Serkan Uzunkaya yeniden seçimi kazanarak güven tazeledi.
Güncel 14.06.2022, 19:57
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Sungurlu Yeniden Refah Partisi İlçe Kongresi, Sungurlu Özel İdare Konferans Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Mehmet Aşıla, YRP İl ve İlçe yöneticileri ile partililer katıldı.
Divan heyetini belirlenmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, gelir-gider ve bilançonun okunarak ayrı ayrı ibra edilmesi ile süren kongrede tahmini bütçenin ardından seçime geçildi. Buna göre kongrede mevcut Başkan Serkan Uzunkaya seçime tek liste halinde girerek güven tazeledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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