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Şerife Şentürk toprağa verildi
Çorum’un Konaklı Beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Şentürk’ün annesi Şerife Şentürk vefat etti.
Güncel 11.10.2020, 19:21
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Merhumenin cenazesi önceki gün Elitpark Hastanesi’nden alınarak öğle namazına müteakip Konaklı Köyü’nde toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ile merhumenin yakınları katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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