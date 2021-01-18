Şerife Nine, 108 yaşında vefat etti
Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Doğla Köyü’nde yaşayan Şerife Nine, 108 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Güncel 18.01.2021, 21:33
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Mecitözü Doğla Köyü’nün ve ilimizin çınarlarından olan 4 çocuk annesi, onlarca torun sahibi Şerife Tekin önceki gün hayata gözlerini yumdu.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Şerife Tekin’in cenazesi Doğla Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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