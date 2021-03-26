Serezli’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı ifadesi olarak 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu.

Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu.

Nevra Serezli’nin ödülü 27 Nisan’da, 22. “Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin açılış töreninde verilecek.

Boyu Başarı Ödülü, bu zamana kadar Cüneyt Gökçer, Macide Tanır, Bozkurt Kuruç, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Müşfik Kenter, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Zeliha Berksoy, Cihan Ünal, Erdal Özyağcılar, Ayten Gökçer, Ayla Algan, Işıl Kasapoğlu’na verildi. (Haber Merkezi)