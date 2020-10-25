Serenay ile Muhammet çifti evlendi

Zeliha & Cemal Ersoy çiftinin makine mühendisi oğulları Muhammet ile Sibel & Talip Eken çiftinin fizyoterapist kızları Serenay önceki gün düzenlenen törenle bir ömür boyu yaşama imza attı.

Genç çiftin Yıldızpark’ta gerçekleştirilen düğününe AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Müftüsü Muharrem Biçer başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Gençlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Milletvekili Ceylan ve Milletvekili Kavuncu çifte nikah cüzdanını verirken, Başkan Aşgın da nikahın ardından fincan takımı hediye etti.

ÇORUM HABER, Eken ve Ersoy ailesini kutlar, çiftlere ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)