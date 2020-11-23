Şerefattin Öz’ün oğlu Emre Öz, Zeliha Özer’le hayatını birleştirdi

Genç çiftin nikâhı, Eylül ayında Yozgat Evlendirme Dairesi’nde, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından kıyılmıştı.

Düğün ise, pandemi kuralları çerçevesinde, 20 Kasım Cuma akşamı Yozgat Grand Ser Otel’de, 21 Kasım Cumartesi akşamı ise Çorum Yıldızpark Düğün Salonu’nda her iki ailenin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Şerafettin Öz, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın teyzesinin oğlu.

ÇORUM HABER, Huriye-İsmail Özer ve Birsen-Şerafettin Öz çiftlerini kutlar, Zeliha ile Emre’ye ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)