Şeref Köylü toprağa verildi

Sungurlu’nun tanınmış şahsiyetlerinden Şeref Köylü hayatını kaybetti.

Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde oturan ilçenin saygın şahsiyetlerinden Şeref Köylü, rahatsızlığı nedeni ile kaldırıldığı Ankara Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi’nde 15 Mayıs 2021 günü hayatını kaybetti.

Sungurlu esnafından Osman Köylü ve Kamil Köylü’nün babası olan Şeref Köylü’nün 95 yaşında hayatını kaybetmesi ilçede üzüntü yarattı. Şeref Köylü 16 Mayıs 2021 günü Sarıtepe Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

