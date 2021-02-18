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Serdar Çeri vefat etti
Çorum’da uzun yıllar matbaa ve çeşitli iş kollarında çalışan Serdal Çeri, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Güncel 18.02.2021, 19:40
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Bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden 2 çocuk babası Serdal Çeri, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Serdal Çeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Serdal Çeri’nin cenazesi dün merkeze bağlı Küçükpalabıyık Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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