Sercan Keser, TDP Merkez İlçe Başkanı
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa eden Eralp Armakan’ın yerine TDP Merkez ilçe Başkanlığına Sercan Keser’in atandığını ifade etti.
Güncel 31.01.2022, 20:02
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Eralp Armakan’ın verdiği emeklerin göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Erenler, Türkiye Değişim Partisi’ne ve kendilerine verdikleri destek nedeniyle Armakan’a teşekkür ettiklerini ve bundan sonraki hayatında başarılar dilediklerini kaydetti.
Sercan Keser’in siyasi mücadeleye Armakan’ın bıraktığı yerden devam edeceğini duyuran Engin Erenler, Keser’in bu mücadeledeki çıtayı daha yükseğe çıkaracağına emin olduğunu belirterek Sercan Keser’e yeni görevinde başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
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