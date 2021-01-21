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Şerbetçi’ye, yeni çalışma arkadaşlarının kutlaması

DSİ Çorum 54. Şube Müdürlüğünden 7. Bölge Müdür Yardımcılığı’na atanan hemşehrimiz Murat Şerbetçi, Samsun’daki görevine başladı.

Güncel 21.01.2021, 20:04
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Şerbetçi’ye, yeni çalışma arkadaşlarının kutlaması

Şerbetçi’ye ilk “hayırlı olsun” ziyaretleri de yeni çalışma arkadaşlarından geldi.

DSİ Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, Bölge Müdür Yardımcıları Adem Arıkan, Serkan Kaman ve Miraç Taslak ile Personel Şube Müdürü Murat İşler, Murat Şerbetçi’ye yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)

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