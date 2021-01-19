Şerbetçi, DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcısı

Çorum DSİ Müdürü, hemşehrimiz İnş.Müh. Murat Şerbetçi, DSİ Samsun Bölge Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Çorum’da 5.5 yıldan beri görev yapmakta olan Murat Şerbetçi, başarılı projelere imza atarak hem hemşehrilerinin takdirlerini kazandı, hem de görevinde terfi etti.

ÇORUM HABER, Murat Şerbetçi’yi kutlar, yeni görevinde de başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)

