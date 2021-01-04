Serbest muhasebeci Mehmet Taşkan hayatını kaybetti

Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü’nden gelme Hıfız Yaşar Taşkan’ın oğlu, Emine Taşkan’ın eşi, Esra Taşkan’ın babası, Ömer, Faruk, Fatih ve Ahmet Taşkan’ın kardeşleri, Mustafa, Bekir, Ömer Döşgünöz’ün enişteleri ve Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’ın amcaoğlu olan Serbest muhasebeci Mehmet Taşkan, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Taşkan saat 11.30’da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Taşkan’ın cenazesi yarın (5 Ocak 2021 Salı) saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak saat 11.30’da Ulumezar’da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)