“Serban köylüleri tarımsal sulama göletini bekliyor”

CHP İl Başkanı Tahtasız, 2014 yılında DSİ 5. Bölge 54. Şube Müdürlüğü tarafından Serban Köyü’nde tarımsal sulama amaçlı gölet yapımı için teknik çalışmalara başlandığını, 2017 yılında sondaj çalışması yapıldığını, sulama kanallarının haritasının çizildiğini ve tüm proje çalışmalarının tamamlandığını ancak daha sonraki süreçte ödenek yetersizliğinden herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Sulama göleti yapıldığında 6 bin dekar arazinin suyla buluşacağını, arazilerin veriminin en az yüzde 50 artacağını, iki ürün alma imkânının yanı sıra farklı ürün ekilebileceğini anlatan Tahtasız, ihalenin 2021 yılı başlarında yapılmasını ve sulama göletinin bir an önce hizmete sunulmasını istediklerini bildirdi.

Köy Muhtarı Vedat Yılmaz ise yapılacak bir sulama göletinden Serban’ın yanı sıra Kınık, Tatar ve Sarimbey Köylerinin de yararlanacağını, 6 bin dekar arazinin suyla buluşacağını, üründe kalite ve verimin artacağını dile getirerek, böylelikle Çorum ekonomisine büyük katkı sunulacağını kaydetti. Muhtar Yılmaz, göletin en kısa süre içerisinde hizmete açılmasını beklediklerini ifade etti.

Tahtasız’a ziyareti sırasında Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte parti yöneticileri; Duran Arslan, Necdet Biçer, Meftun Karatepe, Ali Bükücü, Kemal Börekçi ve Kıvanç Azman da eşlik etti. (Haber Merkezi)