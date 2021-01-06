Seramik ve makine sektöründen işbirliği

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) iş birliğiyle başlatılan proje ile seramik sektöründe makine ve teknoloji gelişiminin artmasının yanı sıra yeni seramik makinesi üreticilerinin de oluşması hedefleniyor.

Seramik sektöründe teknoloji ve inovasyonu geliştirmek adına TSF, ÇCSİB, MAİB ve MAKFED işbirliği kararı aldı. Sektörün rekabetçiliğine ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayacak iş birliğiyle seramik sektöründe yerli makine kullanımının arttırılması, ihracatta ve istihdamda büyüme amaçlanıyor.

“Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi” adı verilen proje kapsamında; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz online olarak bir araya gelerek iş birliğinin kapsamını aktardılar.

“YERLİ MAKİNE SEKTÖRÜN İHRACATINI BÜYÜTECEK”

Seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu makinelerin yerel üretiminin gerçekleşmesiyle ülkemiz ve sektör açısından çok önemli bir adım atılacağını belirten TSF Başkanı hemşehrimiz Çenesiz; “Şüphesiz bu makine ve teknolojiler ülkemizdeki fabrikalara satılırken ithalatı azaltılacak, bir yandan da aynı makinelerin dış satımı ile ihracatımızın büyümesine katkı sağlanacaktır.” dedi.

“YENİ VE YERLİ ÜRETİCİLERİN OLUŞMASINI HEDEFLİYORUZ”

Mevcut seramik makinecilerini iletişime geçirmek ve yeni makinecilerin çıkmasına destek olmak istediklerini belirten Erdem Çenesiz, “Mevcut seramik makinesi üreticilerini seramik üreticileriyle buluşturmanın yanında, yeni seramik makinesi üreticilerinin de oluşmasını arzu ediyoruz. Hâlihazırda seramik sektörüne makine ve teknoloji üreten çok kıymetli şirketlerimiz var. Hepsi gurur duyduğumuz firmalar. Tüm firmaları tek tek tebrik ediyorum. Her geçen gün daha yeni makine ve teknolojiler üreterek Avrupalı rakiplerimizin önüne geçeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“MAKİNE İTHALATI DİZGİNLENMELİDİR”

MAİB Başkanı ve MAKFED Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ise şöyle konuştu; “Birliğin 2005 yılındaki ilk toplantısından bu yana toplam ithalatımız 421 milyar dolar, toplam açığımız 221 milyar dolar oldu. 2019'da TÜİK verilerine göre, ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Ürün olarak makine, ikinci ihraç malımızdır. 30 bine yakın imalatçımız ve 33 bine yakın ihracatçımız var. Dünyada makine ithalatı yüzde 12 civarında düşerken bizde yüzde 15 arttı. Bu verilere bakıldığında makine ithalatının rakip ülkelerde olduğu gibi muhakkak dizginlenmesi gerekiyor.”

(Haber Merkezi)