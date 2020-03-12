“Seramik sektöründe iki ayda ihracat yüzde 10 arttı”

100 bin metrekare alanda, sektöre yön veren bin 200’ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuar, 14 Mart’a kadar açık olacak. Fuar açılışında konuşma yapan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Türk seramik sektörünün dünya liginde olduğunu ve 1,2 milyar Dolar’ı aşan ihracatı ile ülke ekonomisine en yüksek katma değeri sağlayan sektörlerin başında geldiğini iletti.

Türkiye Seramik Federasyonu’nun (TSF) sahibi olduğu Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) ve CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık işbirliğinde yapılan fuarın açılışı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Eremin’in katılımı ile yapıldı.

“SERAMİK İHRACATI % 10 ARTIŞ GÖSTERDİ”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Seramik sektörü 2019 yılında 1,2 milyar dolar bandını aşarak ihracatta bugüne kadarki en iyi rakama ulaşmıştır. 2020 yılının ilk 2 ayında da ihracatımız % 10 artarak 202 milyon dolar kaydedilmiştir. Tüm seramik ürünleri içerisinde seramik kaplama malzemeleri yılın ilk iki ayındaki yüzde 27 artış ile sektörün en fazla ihracatını yapan alt sektördür” diye konuştu.

Sanayi alanında yerli katma değer rekorunun yüzde 82 oranıyla Türk seramik sektörünün olduğunu belirten Erdem Çenesiz, “Her platformda vurguladığımız yerli katma değer konusunu bu günde hatırlatmak isteriz. Üretiminde tamamen yerli kaynak kullanan ve bu sayede net döviz girişi ile Türkiye’nin cari dengesine pozitif katkı yapan Türk seramik sektörü %82 oranıyla sanayi alanında yerli katma değer rekoruna sahiptir. Son 10 yılda yaratılan toplam 7.5 milyar dolar yerli katma değer seramik sektörünü “ihracatın gizli şampiyonu” haline getirmekdir” şeklinde konuştu.

“İTHALATA BAĞIMLILIĞI EN AZ OLAN SEKTÖR”

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nebati ise dünyada yaşanan Corona virüsü salgınına rağmen Türkiye’de fuarların hızla devam etmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti. Sağlık alanında gerekli tedbirlerin alındığını belirten Nebati, ihracatın her zaman ülkeye, iş dünyasına ve üretime katkı anlamına geldiğini, geçen yıl 181 milyar dolarlık bir ihracat yapıldığını, bu yılın ilk iki ayında 30 milyar doların yakalandığını, seramik sektörünün ithalata en az bağımlı olan sektör olduğunu ve katkısı için seramik sektörünü emeklerinden dolayı alkışladıklarını söyledi.

130 ülkeden 100 binin üzerinde sektör profesyoneline ev sahipliği yapması beklenen fuar 14 Mart’a kadar açık kalacak.

(Haber Merkezi)