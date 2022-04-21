“Seramik sektöründe 2026’nın ihracat hedefi 10 milyar dolar”

Seramik, çimento ve cam sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), “2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu”nu gerçekleştirdi.

Ankara’da yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetimin ilk toplantısında, 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Erdem Çenesiz, yeniden ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçildi. Çenesiz, 2026 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevine devam edecek.

“SEKTÖRÜMÜZDE EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Üst üste ikinci kez başkan seçilerek güven tazeleyen Erdem Çenesiz, seçimin ardından yaptığı konuşmada birlik bünyesindeki ihracatçı firmaların başarısına dikkat çekerek, “2018 yılında göreve geldiğimizde sektörlerimizin toplam ihracatı 3,1 milyar düzeyindeydi. Üretim, tasarım ve lojistikteki gücümüz sayesinde bu rakamı her geçen yıl ileri taşıdık. Öyle ki pandemi dönemine ve ekonomideki zorlu koşullara rağmen büyük bir özveriyle faaliyetlerimizi sürdürerek, ülkemizi kendi sektörlerimizde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline getirdik. 2021 yıl sonu itibarıyla sektörlerimizin toplam ihracatı 4,8 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız 1,4 milyar dolar ihracat, 2022 yılını da yüksek bir rakamla kapatacağımızı gösteriyor. Şimdi dört yıllık yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemin sonunda yani 2026 yılında 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Birliğin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Erdem Çenesiz (Başkan), Tansu Kumru, Abdulhamit Akçay, M.Özgen Özkan, Hakan Aras, Ender Şahin, Endear F. Arslan, Erkam Kocakerim, Ercüment Arıcı, Barış Karahüseyin, Göksen Yedigüller.

Denetim Kurulu’nda ise Arda Özkır, Hakan Çanakcı ve Nihat Özyurt yer aldı.

(Haber Merkezi)