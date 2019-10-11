“Seramik sektörü yerli katkı oranını %82’ye çıkardı”

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz’ün konuk olduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yapı sektöründeki gelişmeler, sektörün dünyadaki yeri, hedef pazarlar, önümüzdeki dönem ihracat hedefleri değerlendirildi.

Programda doğalgaz maliyet artışlarının olumsuz etkisine rağmen seramik sektörünün ihracatta yakaladığı % 82’lik rekor yerli katma değer oranına dikkat çekildi.

(Haber Merkezi)