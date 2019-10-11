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“Seramik sektörü yerli katkı oranını %82’ye çıkardı”

Ece Holding ve Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, EKO TURK TV’de yayınlanan ve Hande Demirel’in sunduğu C-Suite programının canlı yayın konuğu.

“Seramik sektörü yerli katkı oranını %82’ye çıkardı”

Ece Holding ve Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, EKO TURK TV’de yayınlanan ve Hande Demirel’in sunduğu C-Suite programının canlı yayın konuğu.

11 Ekim 2019 Cuma 23:24
“Seramik sektörü yerli katkı oranını %82’ye çıkardı”

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz’ün konuk olduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yapı sektöründeki gelişmeler, sektörün dünyadaki yeri, hedef pazarlar, önümüzdeki dönem ihracat hedefleri değerlendirildi.

Programda doğalgaz maliyet artışlarının olumsuz etkisine rağmen seramik sektörünün ihracatta yakaladığı % 82’lik rekor yerli katma değer oranına dikkat çekildi.

(Haber Merkezi)

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