“Seramik sektörü ilk 5 ayda % 29,3 üretim artışı yaşadı”

Türkiye Seramik Federasyonu ile birlikte Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu “Fokus” isimli programda seramik üretiminde 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen yüzde 29.3'lük üretim artışı ile birlikte son dönemlerde sektörde yaşanan hammadde sıkıntısını anlattı.

Çorumlu işadamı Erdem Çenesiz, tüm dünyada yaşanan lojistik problemlerinden dolayı ulusal lojistik stratejisinin gerekliliği, Amerika'nın askıya aldığı yüzde 20'lik ek vergi kararının sektöre getireceği olumsuz etkiler, seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, sektörün dünyadaki yeri ve önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.

(Haber Merkezi)

