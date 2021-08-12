“Seramik ihracatı yüzde 40 arttı”

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini de yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Duygu Gözde Arslan’ın sunduğu “Paranın Yönü” isimli programda sektörün ülkemizde ve dünyadaki yeri, önümüzdeki dönem hedeflerini bir bir anlattı.

Erdem Çenesiz seramik sektöründe 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 40’lık ihracat artışı ile birlikte ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını da dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

