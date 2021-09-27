“Seramiğin iç pazar fiyatı kaçınılmaz olarak artıyor”

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda, ülkemizde doğalgaz fiyatının yılbaşından bugüne % 30’dan fazla artmış olması ve hammadde fiyatlarının yükselmesi ile artan enerji maliyetleri nedeniyle seramik ürünlerinde iç pazar fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu ,ülkemizde doğalgaz fiyatının konutlarda AB’ye göre daha düşük olmasına rağmen, sanayi fiyatında AB ile aynı seviyelerde bulunduğunu, Mısır, İran, BAE, Suudi Arabistan gibi seramik üreticisi ülkelerde doğalgaz fiyatlarının ülkemize göre çok daha düşük olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)

