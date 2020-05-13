Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Şenyurt Sokaklar’a asfalt

Asfalt sezonunu bu yıl çok daha erken açan Belediye, şehrin muhtelif yerlerinde asfalt ve yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2,4 ve 11. Sokaklarda tahrip olan asfaltı yeniledi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:21
Şenyurt Sokaklar’a asfalt

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok şey yaptıklarını ve bunları yaparken belediyenin asli görevi olan işleri de aksatmadıkları ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “1 Nisan itibariyle asfalt sezonunu başlattık. Hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde bu çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze ait ekiplerden biri şehrin başka bir tarafında yolu asfalta hazırlarken bir ekibimiz de daha önceden hazırlanmış alanlara asfalt serimi yapıyor. Bu bağlamda Şenyurt 2, 4 ve 11. sokaklardayız. Bahçelievler Mahallemizdeki bu sokaklarla ilgili çokça şikayet geldiği için bu sokaklarımızı asfalt programı kapsamına aldık ve bugün bu sokaklarımıza sıfır asfalt seriyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan ve muhtarlardan şehrin çeşitli yerleri için asfalt talepleri geldiğini dile getiren Başkan Aşgın, bu talepleri muhtarlarla istişare ederek değerlendirdiklerini söyledi. Aşgın, “Asfalt konusunda sıralamayı önceliklere göre adil bir şekilde belirliyoruz ve bu şekilde program yaparak şehrimizin sokak ve caddelerini asfaltla buluşturuyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla asfalt sermeyi planlıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, tüm asfalt ekibi çalışanlarına gayretlerinden dolayı da teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
Tarım ve hayvancılığa destek ve üretim seferberliği zamanı
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim