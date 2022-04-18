Şentop’la buluştular

Belediye Başkanı Aşgın ile Rektör Öztürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un iftar davetine katıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iftarın ardından Şentop ile yüzyüze görüşme imkanı bulduklarını belirten Aşgın, “Sayın TBMM Başkanımızın siyasi tecrübelerinden ve bilgi birikiminden istifade etme imkanı bulduk. Hemşehrilerimizin selamlarını ilettiğimiz TBMM Başkanımızı Çorum’umuza davet ettik” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

