Şentop’la buluştular
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile biraraya geldi.
Güncel 18.04.2022, 20:52
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Belediye Başkanı Aşgın ile Rektör Öztürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un iftar davetine katıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iftarın ardından Şentop ile yüzyüze görüşme imkanı bulduklarını belirten Aşgın, “Sayın TBMM Başkanımızın siyasi tecrübelerinden ve bilgi birikiminden istifade etme imkanı bulduk. Hemşehrilerimizin selamlarını ilettiğimiz TBMM Başkanımızı Çorum’umuza davet ettik” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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