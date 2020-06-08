Şenol Sunat, Polis Okulu’nu gündeme taşıdı

Milletvekili Sunat, yazılı soru önergesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yine yazılı olarak açıklanmasını istedi.

Çorum’da 50. Hükümet döneminde ihale edilen ve 1994 yılında yapımına başlanan Polis Meslek Yüksek Okulu’nun 26 yıldır tamamlanmadığını ifade eden Şenol Sunat, “2015 yılında binası tamamlanmış, tahsis işlemleri gerçekleşmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım programına alınmış olmasına rağmen Çorum Polis Meslek Yüksek Okulu neden atıl bir bina olarak kaderine terk edilmiştir?” diye sordu. (Haber Merkezi)