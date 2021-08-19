Şenol Sunat geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Çorum'un sorunlarını sık sık dile getirerek Çorumluların gönlünde ayrı bir yer edinen İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat bugün Çorum’a geliyor.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın bugün ve yarnı Çorum'u ziyaret edeceğini açıkladı.

Sunat’ın bugün ilimiz Bayat, İskilip ve Oğuzlar İlçesi’ne giderek bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacağını söyleyen Özsaçmacı, yarın ise gündüz saatlerinde Çorumlularla buluşacağını, daha sonra ise düzenleyeceği basın toplantısında Çorum izlenimlerini kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

