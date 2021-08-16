Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Çorum'un sorunlarını dile getirerek Çorumluların gönlünde ayrı bir yer edinen İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'a geliyor.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın 20-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında Çorum'u ziyaret edeceği öğrenildi.

2 gün boyunca Çorum'da partililerle ve vatandaşlarla buluşacak olan Şenol Sunat'ın ayrıca son gün düzenleyeceği basın toplantısında da Çorum izlenimlerini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ayrıca Şenol Sunat'ın esnaf ziyareti de gerçekleştireceğini ifade ederek, Milletvekili Sunat'ın ziyareti boyunca Çorumluların nabzını ölçeceğini kaydetti. (Haber Merkezi)