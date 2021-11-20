Şenol Sunat bugün Çorum’da 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle ilimize geliyor.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenledikleri konferansın bugün saat 14.00’de Çorum Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini vurguladı.

İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ile birlikte Av. Hande Güllü ve Kişisel Gelişim Uzmanı Gülşah Pervin Sam konuşması olarak yer alacak.

(Volkan SINAYUÇ)

