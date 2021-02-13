SENİ SEVİYORUM

İnsanlar, sevgilerini her zaman dışa vurmalılar, dile getirmekten çekinmemeliler. Ama, bu günde “sevginin ifadesi” çok daha fazla önem kazanıyor. Onun için diyoruz ki, sevdiğinizden şu iki büyülü sözcüğü esirgemeyin; gözlerinin içine bakıp, gönül dolusu “seni seviyorum” deyin.

ÇORUM HABER, 14 Şubat’ı da içine alan haftayı “Toplumsal Sevgi Haftası” olarak kutluyor. Bu yıl 6. kez bu anlamlı kutlamayı okurlarımızla paylaştık. Gerçi, pandemi koşullarında kutlamamız sınırlı kaldı, ama toplumsal sevginin, insan sevgisinin önemi giderek daha iyi anlaşılıyor. Eminiz, önümüzdeki yıllarda bu haftayı daha büyük katılımla ve coşkuyla kutlayacağız.

Sevgililer Gününüz kutlu olsun.



FOT. ÇİÇEK – GÜL