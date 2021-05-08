Pandemi sürecinin zorunlu kıldığı sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, pek çok kimse, annesini ziyaret edip elini öpme fırsatını bile bulamayacak belki. Ya da kabrini ziyaret edip başında bir Fatiha okumak da mümkün olamayacak. Ama, kalplerden taşan sevgiler, saygılar, şükran duyguları, sel olup akacak annelere doğru. Belki, görüntülü telefon görüşmesiyle “Seni çok seviyorum annem!” cümlesini yüzüne söyleme fırsatı yaratılacak.

Bu anlamlı günde, tüm annelere “dünyanın bütün çiçeklerini sunuyoruz” en içten duygularla…Bu dünyadan göçüp gitmiş annelere ise rahmet diliyoruz, mekânlarının cennet olması temennisiyle…

