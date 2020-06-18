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Şengül Çek hayatını kaybetti

Belediye’den emekli Osman Çek’in eşi, Belediye Jeoloji Mühendisi İhsan Çek ile Kredi Yurtlar Kurumu çalışanlarından Şenay Kolaç’ın annesi Şengül Çek (59), hayatını kaybetti.

Güncel 18.06.2020, 14:56 18.06.2020, 15:31
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Şengül Çek hayatını kaybetti

Bir süredir Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çek’in cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra Ulumezar’a getirildi. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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