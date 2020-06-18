Şengül Çek hayatını kaybetti

Bir süredir Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çek’in cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra Ulumezar’a getirildi. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.