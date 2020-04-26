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Sendikayı süslediler

23 Nisan coşkusunu yaşamak isteyen öğretmenler, okulların kapalı olması üzerine sınıf yerine sendika binasını süsledi.

26 Nisan 2020 Pazar 19:33
Sendikayı süslediler

Eğitim-İş Sendikası Çorum Şubesi, koronavirüs salgını nedeniyle ev ortamında kutlamak zorunda kaldığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılında okulların kapalı olması sonucu sendika binasını sınıf gibi süsledi. Ay yıldızlı Türk bayraklarıyla süslenen sendika binası, güzel bir görünüme kavuştu.

Eğitim-İş Genel Merkez Özlük ve Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, Eğitim-Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı İlhan Yaşar ve sendika yöneticileri ile görüşme yaptı. Balmuk, sendika binasının 23 Nisan’ın anlamına uygun şekilde süslenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şube yönetimine teşekkür etti. Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı da çekinildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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