“Sendikaya girdiğimiz için atıldık”

İŞVEREN, “SENDİKAYI KABUL ETMİYORUM” DEDİ

Fabrikada yetkiyi aldıktan sonra işverenle İstanbul’da genel merkez düzeyinde görüşme yapıldığının bilgisini veren Ilgan, “Rüstem Ekmekçi, örgütlenme daire başkanımıza ‘sendikayı kabul etmiyorum, 50 kişiyi de içten çıkaracağım’ dedi. Oysa biz işyerinde her zaman çalışma barışını ön planda tuttuk” diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIRKEN İŞTEN ATILDI”

Gece vardiyasında çalışan işçilerin sabah 8’e kadar çalıştığını ve patronun iddia ettiği gibi üretimin durmadığını belirten Ilgan, “Arkadaşlarımızın çıkışları çalışırken verildi. Haliyle de burada bir direniş başladı. Firmanın avukatı geldi, ‘iş başı yapın, yaşananlar geçmişte kalsın’ dedi. Bunun üzerine arkadaşlarımı iş başı yapmak istedi. Bölümlere gidildiğinde üretim müdürü, ‘sizler bizim işçimiz değilsiniz, bu alandan çıkın’ dedi. Biz de o gün bugündür burada fabrika önünde direnişimizi devam ettiriyoruz” dedi.

“ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK”

İşçilerin Anayasa’nın 51. maddesi olan sendikaya üye olma hakkını kullandığını kaydeden Ilgan, “Arkadaşlarımız 25’e 2’nci kodtan işten çıkarıldı. Bu, ‘hırsızlık, yalan, tezgâhlara kasıtlı zarar verme’ anlamına geliyor. Oysa bunların hiçbiri yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLER KESİNLİKLE GECE İŞ BIRAKMADI”

İşverenin “işçiler gece yarısı iş bıraktı, firmamız zarara uğradı” yönündeki iddiasının gerçekçi olmadığını anlatan Ilgan, “İşçiler kesinlikle gece iş bırakmadı. Sabah 8’e kadar çalıştılar. Hepsi de işten atıldı. Kamera kayıtlarında hepsi var” dedi. (Nurdan AKBAŞ)