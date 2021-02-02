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Sendikalı işçi sayısı 2 milyon kişiyi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını, sendikalaşmayı ve işçilerin haklarını korumayı önemsediklerini bildirdi.

Güncel 02.02.2021, 19:18
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Sendikalı işçi sayısı 2 milyon kişiyi aştı

Bakan Selçuk: “Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi” açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk sendikalaşmayı önemsediklerini de vurguladı.
(AA)
 

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