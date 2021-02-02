Sendikalı işçi sayısı 2 milyon kişiyi aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını, sendikalaşmayı ve işçilerin haklarını korumayı önemsediklerini bildirdi.
Güncel 02.02.2021, 19:18
20
Bakan Selçuk: “Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi” açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk sendikalaşmayı önemsediklerini de vurguladı.
(AA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
açık
Namaz Vakti 02 Şubat 2021
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27