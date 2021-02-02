Sendikalı işçi sayısı 2 milyon kişiyi aştı

Bakan Selçuk: “Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi” açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk sendikalaşmayı önemsediklerini de vurguladı.

(AA)

