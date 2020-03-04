“Sendikacılıkta Çorum’da tarih yazdık”

Esmahal Cafe ve Restaurant’ta gerçekleştirilen yemekte konuşan Hizmet İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, yılda birkaç kez de olsa geniş kapsamlı toplantılar yaptıklarını, üyelerle yanyana gelerek istişarede bulunmanın kendilerine güç verdiğini anlattı.

Bir yılın değerlendirilmesi yapıldığında Çorum’da çok iyi bir yerde olduklarını belirten Köroğlu, bunu sağlayan sendika yönetimi, personel ve temsilcilerle gurur duyduklarını vurguladı. KYK ile kadroya geçen 10 tane il varsa bunun birisinin Çorum olduğunu ve bundan gurur duyduklarını anlatan Köroğlu, en düşük işçi aylığının da yapılan sözleşme ile geçen yıla göre %40 arttığını belirtti. Köroğlu, Yönetim olarak idarecilerimiz ile ilişkilerimiz çok iyi durumda. Çorumda tarih yazdık. Biz tek yumruk olursak kimse bizimle yarışamaz haklarımızı da masada anlaşarak en iyi şekilde alırız” dedi.

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise konuşmasında Hizmet-İş Çorum Şubesinin genel merkeze sorun çıkarmadan kendi sorunlarını çözen şubelerden birisi olduğunu ve yaptığı çalışmalardan dolayı şube başkanı Mustafa Köroğlu’na teşekkür ettiklerini kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerin Hak-İş’e bağlı sendikalara bağlı personeline yönelik bir saldırı başlattığını anlatan Özdemir, üyelerin istifaya zorlandığını ve 30 bine yakın çalışanın sendikasından baskılarla istifa ettirildiğini anlattı. İstifa eden çalışanların da teker teker işten atıldığını sendikadan ayrılmayanların ise uzak yerlere sürüldüğünü vurgulayan Halil Özdemir, istifa etmiş de olsalar bu çalışanlara sahip çıktık. Kesinlikle işçi ve emekçinin yanında olan ücret sendikacılığı yapmayan bir sendikada çalışıyoruz. Bizim işçimize ve emekçimize kimse dokunamaz diyoruz. Dikbaşlı değiliz ama dik duruyoruz. Uysal koyun da olmayız” şeklinde konuştu. Yapılan açıklamaların ardından görevinden ayrılan iki işyeri temsilcisine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

(Erkan BAYATLI)