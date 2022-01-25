Sendikacılıkta çeyrek asra doğru 

Genel Kurul’da tek aday olarak seçime katılması beklenen Mehmet Şen, bu alanda rekora doğru gidiyor. Tam 22 yıldır bu görevi sürdüren Mehmet Şen, 4 yıllık bir dönem daha başkanlık yaparsa 26 yıla ulaşacak.

Gazetemizi ziyaret eden Mehmet Şen, Belediye-İş Çorum Şubesi’nin Çorum’un yanısıra Amasya, Çankırı ve Yozgat’ta 17 belediyede örgütlü olduğunu, 1.500 üyesinin bulunduğunu söyledi. (Aliye ÖNCEL)

