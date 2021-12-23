Sendika üyesi tüm memurlar ödenek alacak

Diyanet Birlik Sen’in kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam memur sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ibaresinin durdurma istemi Danıştay tarafından kabul edildi.

Sendika 6. Dönem Toplu Sözleşmenin “Toplu Sözleşme İkramiyesi” başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde birinden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine” şeklinde ibaresinin durdurulması istemiyle hukuka başvurmuştu.

Danıştay tarafından incelenen maddenin yürütmesinin durdurulması kararı verildiğini söyleyen Hayati Çam, Anayasa, yasalar, yüksek yargı kararları ve hukuka açıkça aykırı olan bu maddenin iptali ile sendika üyesi tüm memurların üç ayda bir 400 TL ödenek almasının sağlandığını açıkladı.

(Haber Merkezi)

