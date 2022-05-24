“Sendika olmayan yapı için yolun sonu geliyor”

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, yaptığı açıklamayla sendikaların üye sayıları ve yetki durumları hakkında bilgiler paylaştı. Çorum il genelinde Türk Eğitim-Sen’in 2 bin 820 üyeyle en fazla üyeye sahip yetkili sendika olduğunu belirten Aydın, Eğitim Bir-Sen’in ise 2 bin 595 üyeyle ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Selim Aydın, 224 Hitit Üniversitesi’ndeki üyeyle birlikte toplamda sendikanın üye sayısının 3 bin 44’e ulaştığını da dile getirdi. “Bu başarı hepimizin” başlığı ile yaptığı açıklamada “Eğitim çalışanları; yandaş kayırmacılığa, keyfi uygulamalara, sarı sendikacılığa, ayrıştırıcı anlayışların zemin bulmasına yine dur dedi” ifadelerini kullanan Selim Aydın, geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir farkla aldıkları yetkinin, bugün itibariyle 225 farka ulaştığını da vurguladı.

Türk Eğitim-Sen’in aynı zamanda Alaca, Boğazkale, Dodurga, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Çorum merkezde de yetkili sendika olduğunu bildiren Selim Aydın, “Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Tabloda da görüldüğü üzere Türk Eğitim-Sen istikrarlı bir şekilde büyürken, birileri istikrarlı bir şekilde küçülüyor” açıklamasında bulundu.

Başarıda emeği geçen Şube Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere hak arama mücadelesine katkı sağlayan tüm üyelerine teşekkür eden Aydın; “İlkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz. TÜRK EĞİTİM SEN’li olmak bir gururdur, dik ve onurlu bir duruştur. Bu kurumun bir üyesi olmak bizim için sonsuz bir mutluluk, büyük bir şereftir. Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan-unutturmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur” diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen’in istikrarlı büyümesinin sürdüğünü ancak aslında sendika olmayan, çalışanlarca sendika sanılan yapının çöküşünün devam ettiğini de söyleyen Selim Aydın: “Yolun sonu görünmüştür. Lale devrinin biteceğini kendileri de görüyor, bu yapının hezimete mazeret bulma çabaları ise beyhudedir. Bugünler, onlar için daha iyi günlerdir ve gelecek onlar açısından daha büyük hezimetlere ve çöküşe gebedir. Türk Eğitim Sen, emin, güçlü ve kararlı adımlarla her geçen gün daha büyüyerek zafere yürümektedir. Güce göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık bir şekilde bir kez daha tescillenmiş, yetki Çorum ilinde Türk Eğitim-Sen’de devam etmiştir. Bu yetkiyi Türk Eğitim-Sen hangi şartlarda almıştır bu zorluğu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok iyi bilmektedir. Malum sendikanın uyguladığı yöntemlerin prim yapmadığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Türk Eğitim-Sen haklı mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden emin adımlarla ilkeli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

