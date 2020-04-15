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Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın maddi durumu iyi olan hayırsever işadamı, esnaf, sanayici ve kamu personeline yönelik yaptığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek çağrısına sendika başkanlarından destek geldi. Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Bembirsen Şube Başkanı Burhan Şahin yaptıkları açıklamayla kampanyayı desteklediklerini ve üyelerinin de kampanyaya destek verme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın maddi durumu iyi olan hayırsever işadamı, esnaf, sanayici ve kamu personeline yönelik yaptığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek çağrısına sendika başkanlarından destek geldi. Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Bembirsen Şube Başkanı Burhan Şahin yaptıkları açıklamayla kampanyayı desteklediklerini ve üyelerinin de kampanyaya destek verme konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 19:22
Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek

Hak İş İl Başkanı ve Hizmet İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, sendika yönetimi ve sendika personelinin 1’er maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladıklarını belirtti. “Tüm üyelerimizi destek vermek konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.” diyen Mustafa Köroğlu, bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda da bir aylık emekli maaşı kadar malzemeyi ayni yardım olarak Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışlamıştı.

Bembirsen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin de yaptığı açıklamada Çorum Şube yönetimi olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısına destek verdiklerini ve sendika üyeleriyle birlikte kampanyaya katılacaklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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