“Sen Türkünü Söyle Çorum”da yarışmasında finalistler belli oldu
Çorum Belediyesi tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Sen Türkünü Söyle Çorum” yarışmasında finalistler belli oldu. Pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen yarışmada gençler finale çıkabilmek için tüm maharetlerini sergiledi.
Güncel 25.01.2021, 19:40
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14–19 yaş arası lise öğrencileri, 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencileri ve pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden kendilerinin seslendirdiği türkü videolarını göndererek katıldığı yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, değerlendirme aşamasında jüri üyelerinin bir hayli zorlandığını ifade etti. Birbirinden güzel türküleri tekrar tekrar dinleyen yarışma jürisi Sen Türkünü Söyle Çorum yarışmasında finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirlediğini kaydeden Yağbat, heyecanla beklenen yarı finalistlerin Çorum Web TV Ana Haber Bülteninde açıklanacağını vurguladı.
(Haber Merkezi)
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