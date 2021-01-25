“Sen Türkünü Söyle Çorum”da yarışmasında finalistler belli oldu

14–19 yaş arası lise öğrencileri, 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencileri ve pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden kendilerinin seslendirdiği türkü videolarını göndererek katıldığı yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, değerlendirme aşamasında jüri üyelerinin bir hayli zorlandığını ifade etti. Birbirinden güzel türküleri tekrar tekrar dinleyen yarışma jürisi Sen Türkünü Söyle Çorum yarışmasında finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacıyı belirlediğini kaydeden Yağbat, heyecanla beklenen yarı finalistlerin Çorum Web TV Ana Haber Bülteninde açıklanacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

