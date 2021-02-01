“Sen Türkünü Söyle Çorum” final heyecanı

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Sen Türkünü Söyle Çorum” ses yarışmasının finali de geçtiğimiz Cuma akşamı Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Türk Halk Müziği dalında finale kalan 10 yarışmacı katıldı.

Yarışma için başvurular 4 Ocak’ta sona ermişti. 14–19 yaş arası lise öğrencileri ve 18-25 arası Hitit Üniversitesi öğrencileri ile pandemi nedeniyle Çorum’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin WhatsApp üzerinden ses videolarını göndererek katıldığı yarışmada finalistler birincilik için yeniden sahneye çıktı.

Çorum Web TV tarafından canlı olarak yayınlanan yarışmada finale kalan 10 yarışmacı 29 Ocak Cuma günü 18.00’de jüri önünde ve saz heyeti eşliğinde canlı performansları ile yarıştı. Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda dereceye girenlere ise protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

“Sen Türkünü Söyle Çorum” 14-25 yaş Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali’nde birinci Fadime Biçer’e 5 bin TL’lik ödülünü Vali Mustafa Çiftçi, ikinci olan Zeynep Gülbeyaz Meydaner’e 4 bin TL’lik ödülünü Belediye Başkanı Dr. Hall İbrahim Aşgın ve üçüncü olan Emine Yavşan’a 3 bin TL’lik ödülünü ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk verdi.

Ayrıca yarışmaya katkı sağlayan saz heyeti ve jüri üyelerine de teşekkür belgesi verildi.

(Haber Merkezi)