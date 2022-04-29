Şen: “Emek sömürüsüne ve zamlara karşı alanlardayız”

Belediye-İş Sendikası olarak yarın saat 13.00’de Pirbaba Parkı önünde toplanıp, mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyeceklerini bildiren Şen, “Tüm üyelerimizi ve halkımızı 1 Mayıs alanımıza bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin tarihte görülmemiş düzeyde derin bir yoksulluk yaşadığını, zengin ile yoksul arasındaki gelir eşitsizliğinin daha da arttığını kaydeden Şen, iktidarın yıllardır uyguladığı, üretime, istihdama dayanmayan, işçiyi, köylüyü, emekçileri yok sayan, ithalata, inşaata dayalı rant politikaları sonucu Türk Lirası’nın sürekli değersizleştiğini söyledi.

Enflasyondaki yükselişin emekçilerin alım gücünü düşürdüğünü ve halkın en temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorluk çektiğini dile getiren Şen, “Fiyatlara, faturalara yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan hayat pahalılığı emekçi halkın ağır bir borç ve geçim krizi yaşamasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tüm emekçilerin hayat pahalılığından derinden etkilendiğini belirten Şen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Emekçilerin önemli bir bölümü asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Açıklandığında “çok önemli artış” olarak nitelendirilen ve 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışı daha işçinin cebine girmeden yılın ilk ayından itibaren hızla erimiştir.

Sendikalı işyerlerinde toplu sözleşmelerle elde edilen ücret kazanımları da, ücretler işçinin cebine girmeden, TÜİK’in çakma enflasyonunun yüzde 61’i aşması, gerçek enflasyonun yüzde 120’leri bulması yüzünden erimiştir.

İktidar, emekçi halkı ekmeğe muhtaç eden enflasyon sorununu çözeceğine, her zaman yaptığı gibi gerçekleri açıklayanları susturmaya çalışmaktadır.

İktidar enflasyon için gerçekçi adımlar atmadığı ve fiyat artışları görülmemiş düzeye ulaştığı için asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin ve emekli aylıklarını insanca yaşayacak seviyeye çıkartmak zorundadır.

Bu emekçilerin ricası değil, iktidara talimatıdır.

İktidar ya gereğini yapacak ya da emekçiler demokratik yollarla gerekeni yapacaktır.

İnsanların korkmadan düşündüklerini söyleyebildiği, özgürlüklerin sınırının siyasal iktidarlar tarafından çizilmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Talanın, yolsuzlukların, yoksunlukların, adaletsizliklerin olmadığı bir ülkede, insana yakışır koşullarda üretmek, çalışmak ve yaşamak istiyoruz.

Biz emekçiler, anayasal hakkını kullanıp sendikalı olduğu için sendika değiştirmeye zorlanan, toplu sözleşme hakları gasp edilen, işten atılıp aileleriyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilen kölelik düzeninde yaşamak istemiyoruz.

Belediye şirket işçilerinin, belediyenin asıl işçisi olmasını, yıllardır hukuk dışı şekilde ellerinden alınan 52 günlük ilave tediye ödenmesini istiyoruz.

Bizler; eşitlik, özgürlük ve sosyal adalet için mücadele ediyoruz...

Bizler; zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı mücadele ediyoruz...

Bizler; ırk, renk ve inancı ne olursa olsun, herkesin bir arada özgür, adil ve barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz.

Bizler; kadınların toplum yaşamına eşit bireyler olarak katılmalarının sağlandığı, güçsüzü güçlüye, azınlığı çoğunluğa karşı koruyan bir düzende yaşamak istiyoruz.

Çorum Emek Platformunun düzenlemiş olduğu 1 Mayıs Pazar günü saat: 13.00’de Pirbaba Çamlığı önünde toplanıp saat 14.00’de Saat Kulesi Meydanında devam edecektir. Belediye-İş Sendikası olarak tüm üyelerimizi ve tüm halkımızı 1 Mayıs alanımıza bekliyoruz.” (Haber Merkezi)

