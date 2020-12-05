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Semt pazarlarının günü değişti

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan pandemi tedbirler doğrultusunda Çorum’da kurulan semt pazarlarının günleri değişti.

Güncel 05.12.2020, 02:04
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Semt pazarlarının günü değişti

Semt pazarlarının kurulacağı günlerin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlendiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Pazartesi günleri kurulan Ulukavak Mahallesi semt pazarı aynı yerinde pazartesi ve çarşamba günleri kurulacak. Bahçelievler semt pazarı kendi yerinde salı günleri, Akkent Mahallemizde kurulan semt pazarı da çarşamba günleri kurularak vatandaşların pazar ihtiyacına cevap verecek Buharaevler ve Mimarsinan semt pazarları da kendi günlerinde açılacak” dedi.

Pandemi döneminde hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafının mağduriyet yaşamaması için İl Hıfzıssıhha Kurulunca semt pazarlarında yoğunluğu en az indirecek şekilde düzenleme yapıldığını belirten Candan, semt pazarlarının belirtilen günlerde 08.00- 18.00 saatleri arasında açık olacağını vurguladı.

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