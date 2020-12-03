Semt pazarlarının günleri değişti
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü kurulan semt pazarlarının günleri değişti.
Güncel 03.12.2020, 14:13
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Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının yayılımının önüne geçmek için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Cumartesi Semt Pazarı aynı yerde Salı günü kurulacak. Pazar günü kurulan Akkent Semt Pazarı ise aynı yerde Çarşamba günü kurulacağı bildirildi.
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