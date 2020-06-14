Son Dakika

Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok

Çorum Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. 

Güncel 14.06.2020, 00:26
33
Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlar girişlerinde görevliler Pazar alışverişi için gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskesi olmayanlara maskelerini veriyor. Pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri de alışveriş için gelen vatandaşlara hizmet veriyor.
Pazar yerlerine girişlerde zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Pazar tezgâhları arasında sosyal mesafenin korunduğunu kaydetti. 
Başkan Aşgın, Koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak tüm Çorum halkını daha dikkatli davranmaya davet etti. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:19
Yatsı 22:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@