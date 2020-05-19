Semt pazarları Cuma günü açılacak

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların pazar alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla cumartesi günü açılan semt pazarının cuma günü açılmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 23-26 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hemşehrilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için bu haftaya özgü olarak cuma günü kurulmasını kararlaştırdık." dedi.

Pandemi sürecinde pazar yerlerinin düzen ve tertibine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar tarafından takdirini kazandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Pazar yerlerinde Belediye olarak ücretsiz maske ve eldiven dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Zabıtamız ve güvenlik personelimiz Pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçerlerle ateş kontrolü yapmaktadır. Pazarcı esnafımız da yine maske ve eldivenlerini aksatmadan takmaktadırlar” dedi.

"SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN ÖNLEMLERE UYALIM"

Ramazan Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmek için alınan kararlara azami derede uyulması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, Bilim Kurulunun bugüne kadar aldığı kararlar neticesinde salgının kontrol altına alındığını belirtti.