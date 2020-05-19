Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101983
ALTIN
380.773
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3302
EURO
7.5015
Atatürk Anıtı’nda tören
Atatürk Anıtı’nda tören
Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
Normalleşme yanlış anlaşıldı!
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!

Semt pazarları Cuma günü açılacak

23 Mayıs Cumartesi günü kurulacak olan semt pazarları yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 22 Mayıs Cuma günü açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan açıklama sonrası Çorum’da da kurumlararası istişare ile semt pazarlarının cuma günü açılması kararlaştırıldı.

19 Mayıs 2020 Salı 15:29
358 Okunma
Semt pazarları Cuma günü açılacak

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların pazar alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla cumartesi günü açılan semt pazarının cuma günü açılmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 23-26 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hemşehrilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için bu haftaya özgü olarak cuma günü kurulmasını kararlaştırdık." dedi.

Pandemi sürecinde pazar yerlerinin düzen ve tertibine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar tarafından takdirini kazandığını ifade eden Başkan Aşgın, “Pazar yerlerinde Belediye olarak ücretsiz maske ve eldiven dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Zabıtamız ve güvenlik personelimiz Pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçerlerle ateş kontrolü yapmaktadır. Pazarcı esnafımız da yine maske ve eldivenlerini aksatmadan takmaktadırlar” dedi.

"SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN ÖNLEMLERE UYALIM"
Ramazan Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmek için alınan kararlara azami derede uyulması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, Bilim Kurulunun bugüne kadar aldığı kararlar neticesinde salgının kontrol altına alındığını belirtti.

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:29
İlgili Haberler
“Vikingler atalarımız da acaba biz mi bilmiyoruz?”
“Vikingler atalarımız da acaba biz mi bilmiyoruz?”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -14-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -14-
“Yüce Türk milleti, asla boyun eğmez”
“Yüce Türk milleti, asla boyun eğmez”
“Kadir Gecesi, sağlık, barış ve huzur getirsin”
“Kadir Gecesi, sağlık, barış ve huzur getirsin”
“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”
“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”
Vali Çiftçi’den mesaj
Vali Çiftçi’den mesaj

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim