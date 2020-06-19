Semt pazarları bugün açılacak

Çorum halkının mağduriyet yaşamaması için 20 Haziran Cumartesi günü Buharaevler, Mimarsinan ve Bahçelievler Mahallelerinde kurulacak olan semt pazarlarının 19 Haziran Cuma günü (bugün) açılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi sürecinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca semt pazarlarının 3 ayrı noktada haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri açılması kararlaştırılmıştı. LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için cumartesi günü Buharaevler, Mimarsinan ve Bahçelievler Mahallelerinde açılacak olan semt pazarlarımız bugün kurulacak.” dedi.

Başkan Aşgın, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise yeni döneme geçileceğini ve 5 Pazar kurulacağını vurgulayarak “Pazartesi gününden itibaren Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri semt pazarlarımız kurulacak. Pandemi öncesinde olduğu gibi bu beş Pazar kendi gününde ve kendi yerinde kurulacak.” diye konuştu.